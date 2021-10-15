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Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra Armağan Çağlayan'a anlattı! "Çok para mı kazanıyorsunuz?"

15.10.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan'ın Gör Beni serisinde konuğu Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra'ydı. Selin Ciğerci ile kıskançlık sebebiyle boşanan Çıra, barışabileceklerine dair sinyal verdi. Çıra bilinmeyenlerini anlattı.

Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra Armağan Çağlayan'a anlattı! "Çok para mı kazanıyorsunuz?"

Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra Armağan Çağlayan'ın Gör Beni serisinde konuk oldu. Gökhan Çıra futbolu bırakma sebebinin Ciğerci olduğunu söyledi. Çıra "Ya eşin ya biz dediler bıraktım" dedi.

Çıra konuşmasında "Onun için okulu bıraktım, işimi bıraktım" diyerek Ciğerci'yi çok sevdiğini söyledi ve ekledi: Pişman değilim.

Gökhan Çıra açıklamasında "Beni eşimle yargıladılar. Benim annem onun annesi... Herkes. El ele ikimizdik. Güç aşta kalpte. Paraya saygı duymam" dedi.

Armağan Çağlayan ise "Ben size çok cesur buluyorum. Nasıl ayakta durduğunuzu merak ediyorum?" yanıtını verdi.

NEDEN BOŞANDILAR?

Gökhan Çıra eşinden severek boşandığını da söyleyerek Çağlayan'ın "Neden boşandınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Severek boşandık. Biz sürekli iş, ev her yerde beraberiz. Aşırı kıskançlık girdi işin içine. Dostça ayrıldık. Ben başlarda o sonlarda çok kıskançtı. Düşman değiliz. İşte konuşuyoruz. Yeni olduğu için çok zor değil ama ileride zor olabilir. Boşanınca annem beni eve almadı. Kısmet. Belki tekrar evleniriz. Her şeyin hayırlısı."

Ekran Alıntısı

Armağan Çağlayan aynı zamanda "Çok para mı kazanıyorsunuz?" diye sordu. Çıra "Hak ettiğimizi kazanıyoruz. 3 yıldır bu markalarımız var gece-gündüz çalışıyoruz. Para kolay kazanılmıyor. Biz her şeyi beraber yaptık. Her şey ortak! Yarı yarıya paylaştık" dedi.

Gökhan Çıra avukatla görüşmeye sabah sekizde gidip gece 11'de çıktıklarını da ekledi sözlerine.

"KOMİLİK DE YAPTIM"

Çıra geçmişte zor zamanlar yaşadığını komilik de yaptığını söyledi. Çıra açıklamasında "Babam simit ustasıydı. Hepimiz aynı yerde çalışıyorduk. Ben komiydim, abim garsondu, annem çay ocağındaydı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Keşke komi kalsaydında bu hallere düşmeseydin.
annenin seni evlenince eve almaması lazım di.
Memlekete bak

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