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Gökhan Çıra'dan boşanmak için gün sayıyordu! Selin Ciğerci hakkında bomba iddia

17.08.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen Selin Ciğerci yeniden boşanmak için adli tatilin bitmesini bekliyordu. Boşanmak için gün sayan ve tatilde dinlenen Selin Ciğerci hakkında bomba iddia gündeme geldi. İddiaya göre Ciğerci yeni sevgilisiyle yakalandı. Ciğerci'nin videosunu görenler "Gökhan Çıra'dan göndermeler gelir" yorumlarında bulundu.

Geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kez evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra yeniden boşanmaya karar verdi. Ciğerci, "İki kez denedik, olmadı" derken Çıra, "Evlilik işini yine beceremedik" açıklamasında bulunmuştu. Adli tatilin bitmesini bekleyen çift ayrı yerlerde tatil yapıyor.

Selin Ciğerci tatili sırasında erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişiyle görüntülendi. Yeni aşka yelken açtığı iddia edilen Ciğerci'nin keyifli halleri dikkat çekti.

"Yeni aşkı çabuk buldu" yorumları yapılan Ciğerci'nin videosunu görenler ise "Gökhan birazdan göndermeli story atmaya başlar" dedi.

GÖKHAN ÇIRA GÖNDERME Mİ YAPTI?

Selin Ciğerci'nin sosyal medyada gündem olan videosu sonrası Gökhan Çıra'dan bir paylaşım gecikmedi.

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Bir kadına attığı mesajlar ifşa olan Gökhan Çıra'nın paylaşımı gönderme olarak algılandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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