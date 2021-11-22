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Gökhan Çıra'dan şaşırtan Selin Ciğerci açıklaması: Bitmiştir!

22.11.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Gökhan Çıra son paylaşımıyla dikkat çekti. Çıra Selin Ciğerci ile aralarındaki tüm bağları kopardığını açıkladı. Çıra daha önce de eski karısının ortaklığını bitirmek istediğini söylemişti.

Gökhan Çıra'dan şaşırtan Selin Ciğerci açıklaması: Bitmiştir!

2017 yılında cinsiyet değiştiren ve 2019 yılında aradığı aşkı Gökhan Çıra'da bulan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin evliliği iki yıl sürdü. Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirdi.

Kendi kozmetik markası bulunan Ciğerci boşandıktan sonra eski eşiyle iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklamıştı. Ancak çiftin kozmetik şirketlerindeki ortalıkları son buldu.

Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yla ortaklığı bitirmek istiyor!Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yla ortaklığı bitirmek istiyor!

"ARKADAŞLIK İLİŞKİM BİTMİŞTİR"

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Çıra, bir açıklama yayınlayarak eski eşiyle aralarındaki tüm bağları kopardığını duyurdu. Çıra, paylaşımında "Selin Ciğerci ile olan iş ortaklığım ve arkadaşlık ilişkim bugün itibari ile tamamen bitmiştir. Kendisine yeni hayatında başarılar, sağlık ve huzur dilerim" dedi.

Ekran Alıntısı

İkilinin boşandıkları dönem kazançları gündeme gelmişti. Çift boşanırken kazandıkları parayı yarı yarıya bölüştüklerini söylemişti.

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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