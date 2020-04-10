Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'ye inanılmaz sürpriz! Selin Ciğerci inanamadı

Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci'nin yeni yaşı için bütün evi kırmızı gül yaprakları ile donattı. 36 yaşına basan Selin Ciğerci, eşinin sürprizleri karşında mutluluktan havalara uçtu. Genç milyarder Kylie Jenner'ın geçtiğimiz Ekim ayında ayrıldığı rapçi sevgilisi Travis Scott'un kırmızı gül sürprizi futbolcu Gökhan Çıra'ya ilham kaynağı oldu. Çıra eşiyle beraber yaşadıkları dubleks evin merdivenleri dahil olmak üzere bütün odalarını kırmızı gül yaprakları ile kaplamayı tercih etti.

"VAY BE ŞIMARDIM"

Sabah gül yaprakları ile uyanan fenomen Selin Ciğerci bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Çok mutlu olduğunu defalarca tekrarlayan ve şaşkınlığını gizleyemeyen Ciğerci,"Kendimi Kylie Jenner gibi hissettim. Ayy inanmıyorum, sabah sabah ne oluyoruz Ya Rabbim. Ben ne kadar şanslıyım" ifadelerini kullandı. Doğum günü sürprizi karşısında adeta küçük dilini yutan Selin Ciğerci, storyleri izleyen herkesin aklına gelen "bu evi kim temizleyecek?" sorusunu kahkahalar içinde tekrarlamayı sürdürdü.