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Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'ye inanılmaz sürpriz! Selin Ciğerci inanamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 20:43 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, 2 yıllık birlikteliğinin sonunda 28 Ekim 2019 tarihinde futbolcu Gökhan Çıra ile dünya evine girdi. Ciğerci ve Çıra'nın mutlulukları gözlerinden okunurken çift en romantik anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Sık sık eşine sürprizler yapan Çıra, karantina günlerinde doğum gününde jest yapmayı atlamadı.

Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'ye inanılmaz sürpriz! Selin Ciğerci inanamadı

Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci'nin yeni yaşı için bütün evi kırmızı gül yaprakları ile donattı. 36 yaşına basan Selin Ciğerci, eşinin sürprizleri karşında mutluluktan havalara uçtu. Genç milyarder Kylie Jenner'ın geçtiğimiz Ekim ayında ayrıldığı rapçi sevgilisi Travis Scott'un kırmızı gül sürprizi futbolcu Gökhan Çıra'ya ilham kaynağı oldu. Çıra eşiyle beraber yaşadıkları dubleks evin merdivenleri dahil olmak üzere bütün odalarını kırmızı gül yaprakları ile kaplamayı tercih etti.

"VAY BE ŞIMARDIM"

Sabah gül yaprakları ile uyanan fenomen Selin Ciğerci bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Çok mutlu olduğunu defalarca tekrarlayan ve şaşkınlığını gizleyemeyen Ciğerci,"Kendimi Kylie Jenner gibi hissettim. Ayy inanmıyorum, sabah sabah ne oluyoruz Ya Rabbim. Ben ne kadar şanslıyım" ifadelerini kullandı. Doğum günü sürprizi karşısında adeta küçük dilini yutan Selin Ciğerci, storyleri izleyen herkesin aklına gelen "bu evi kim temizleyecek?" sorusunu kahkahalar içinde tekrarlamayı sürdürdü.

SÜRPRİZLER BİTMİYOR

Gül yapraklarıyla bezenen ev jestinin arkasından Gökhan Çıra, özel hazırlanan pasta ile Selin Ciğerci'yi bir kez daha şaşırtmayı başardı. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın fotoğraflarının yer aldığı pastadaki tüy detayları görenleri kendine hayran bıraktı. Selin Ciğerci'nin "S" harfi ve özel notu ile pasta romantizmin nirvanasını yaşattı. Pastanın kokoşluğu ise Selin Ciğerci ile özdeşleştirirken, Gökhan Çıra'ya "yılın kocası" iltifatları yağmaya başladı. Romantik eş, kırmızı gül ve pastanın ardından eşine olan sevgisini anlattığı not ile adeta adeta altın vuruş yaptı. Gökhan Çıra'nın kendi el yazısı ile yazdığı notta "Bu dünyada senden daha önemli hiçbir şeyim olmadı. Hayatımın aşkı, göz bebeğim iyi ki yanımdasın. Doğum günün kutlu olsun. Nice senelere..." ifadelerini kullandı.

"AİLEM, SEVENLERİM, DOSTLARIM YANIMDA OLSUN BİN ŞÜKÜR"

Eşinin kırmızı gül yaprakları ve pasta jestini sosyal medya hesabından paylaşan Selin Ciğerci başta eşi olmak üzere kendisini arayan soran ve doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Tüm dünyada yaşanan kötü günlere olan inancını her fırsatta yenileyen ve hayranlarına umut dolu paylaşımlar yapmayı da seçti. Teşekkür mesajlarının ardından doğum günü pasta ile çekildiği pozunu paylaşan Ciğerci fotoğrafın altına "Borcum, harcım olmasın. Kimse kapımı çalmasın. Ailem, sevenlerim ve 2-3 dostum olsun. Sağlığımda yerimdeyse bin şükür" notunu düştü.


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