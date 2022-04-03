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Gökhan Çıra'dan sonra Selin Ciğerci de açıklama yaptı! "Ne kadar çirkin ve ayıp"

03.04.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra'nın teskeresi sırasında Selin Ciğerci'nin 4 araçlı konvoyla kışlaya girdiği iddiaları gündem oldu. Gökhan Çıra iddiaları yalanlarken Selin Ciğerci de kısa bir açıklama yaptı ve "Ne kadar çirkin ve ayıp" yorumunda bulundu.

Gökhan Çıra'dan sonra Selin Ciğerci de açıklama yaptı! "Ne kadar çirkin ve ayıp"

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın askerliği gündemden düşmüyor. Tezkere aldığı gün Selin Ciğerci'nin 4 araçla koşlaya geldiği iddiası sonrası ikili ayrı ayrı açıklama yaptı. Selin Ciğerci'den dolayı Gökhan Çıra'nın ayrıcalıklı görüldüğü iddiaları yalanlandı.

Gökhan Çıra bir ay boyunca ailesiyle görüştürülmediğini söylerken Selin Ciğerci ise iddialar sonrası şu açıklamayı yaptı:

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"Gerçekten daha nasıl iftira atacaklar bilmiyorum bir de abisi astsubay ne kadar üzüldü abisi, annesi ve babası. Yok ayrıcalık yapıldı arabalarla içeri girdiler ne kadar çirkin ne kadar yanlış ayıp. Ne yapmaya çalışıyorsunuz bilmiyorum ama bizim adresimiz evimiz her şeyimiz belli varsa bizim yanlışımız kapımızı çalarlar. Biz ülkemizi çok seviyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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