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Gökhan Çıra, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde Fenerbahçe forması giyip '6' işareti yaptı!

FUTBOL HABERLERİ  | 26.09.2018 17:11 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu Gökhan Çıra, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla tepkileri üzerine çekti.

Gökhan Çıra, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde Fenerbahçe forması giyip '6' işareti yaptı!

Galatasaray'ın altyapısında yetişen ve 2016'da takımdan gönderilen Gökhan Çıra sosyal medyada çok konuşulan bir harekete imza attı.

Ayrıldıktan sonra önce Beylerbeyi ardından da Diyarbekirspor'un yolunu tutan Gökhan Çıra, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde Fenerbahçeli forma ile poz vererek "6" işareti yaptı ve çektirdiği fotoğrafı sosyal meyda hesabından paylaştı.

Cinsiyet değiştirip kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci (33), ile aşk yaşayan ve sık sık gündeme gelen Gökhan Çıra, Galatasaray taraftarından şiddetli tepkiler görünce bu paylaşımı kaldırdı.

SELİN CİĞERCİ İLE EVLENECEK

Cinsiyet değiştirip kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci (33), futbolcu Gökhan Çıra'yla (22) evlenmeye hazırlanıyor.

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Gökhan Çıra Galatasaray Fenerbahçe Selin Ciğerci

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