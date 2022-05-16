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Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci aslen nereli ve kaç yaşında?

16.05.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen Selin Ciğerci'nin hayatı ve memleketi gibi konular merak ediliyor. Ciğerci, daha önce cinsiyet değiştirmiş ve geçirdiği ameliyat ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirmişti. Peki Selin Ciğerci kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte hakkındaki tüm bilgiler...

Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci aslen nereli ve kaç yaşında?

2019 yılında Gökhan Çıra ile evlenen ve 2021 yılında ayrılan Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile yeniden evlendi. Gelişme sonrası internet fenomeni olarak bilinen Selin Ciğerci'nin hayatı merak ediliyor. Peki Selin Ciğerci kimdir?

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Geçtiğimiz senelerde ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan' ismiyle ünlenmişti. 3 sene önce geçirdiği ameliyat sonrasında adını Selin Ciğerci olarak değiştirmişti. Bir dönem Wipeout isimli programda da yarışan Selin Ciğerci, Demet Akalın ve Fatih Ürek'in de yakın arkadaşı olarak bilinmekte.

Zeytinburnu’da bir gecekonduda büyümüş olan Ciğerci'nin babasının işleri iyi gidince hayatı da değişmiştir. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 1984 yılında dünyaya gelmiştir. Selin Ciğerci 35 yaşındadır.

Demet Akalın, Fatih Ürek ve Kerimcan Durmaz gibi birçok isimle yakın arkadaş olan Selin Ciğerci, uzun bir süredir futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşamaktaydı. Gökhan Çıra ile beraber olan Selin Ciğerci evlilik arefesindeyken ayrılık kararı alsa da sonradan barışmıştır. Ve evlenmiştir.

Çift geçtiğimiz sene anlaşmalı şekilde boşanmıştır. Ancak şimdi yeniden evlenmiştir.

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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