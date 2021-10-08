Gökhan Çıra'nın zeytin dalına Selin Ciğerci'den bomba yanıt

Show TV'de yayınlanan '1 Başka Güzel' programında jüri olarak yer alan Selin Ciğerci bir süredir Gökhan Çıra ile boşanmasıyla gündemdeydi.

Selin Ciğerci, dün akşam İdo Tatlıses ve Yasemin Şevkatli çiftinin düğününde görüntülendi. Muhabirler, Selin Ciğerci’ye Gökhan Çıra’nın “İlk kez bu kadar uzun ayrıldık. Maximum 1 hafta ayrı kalabiliyorduk” demesini hatırlattı.

Ciğerci, “Daha uzunlarına alışsın o zaman” diyerek eski eşine esprili bir gönderme yaptı.

Barışmaya sıcak bakmayan Selin Ciğerci, kesin konuşmadı ama “Hayatta hiçbir şey için asla demiyorum” dedi.

Ciğerci boynuz şakasının hatırlatılmasına da "Allah korusun öyle bir şey yok şaka onlar" dedi.

