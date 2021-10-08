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  4. Gökhan Çıra'nın zeytin dalına Selin Ciğerci'den bomba yanıt

Gökhan Çıra'nın zeytin dalına Selin Ciğerci'den bomba yanıt

08.10.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Akkaya'nın hedefinde olan ve eski futbolcu Gökhan Çıra'yla boşanmasıyla magazin gündeminden düşmeyen Selin Ciğerci, İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğünündeydi. Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile ilgili sorulara verdiği yanıtlara dikkat çekti.

Show TV'de yayınlanan '1 Başka Güzel' programında jüri olarak yer alan Selin Ciğerci bir süredir Gökhan Çıra ile boşanmasıyla gündemdeydi.

Selin Ciğerci, dün akşam İdo Tatlıses ve Yasemin Şevkatli çiftinin düğününde görüntülendi. Muhabirler, Selin Ciğerci’ye Gökhan Çıra’nın “İlk kez bu kadar uzun ayrıldık. Maximum 1 hafta ayrı kalabiliyorduk” demesini hatırlattı.

'Bir Başka Güzel' jürisi Selin Ciğerci'den boynuz göndermesi'Bir Başka Güzel' jürisi Selin Ciğerci'den boynuz göndermesi

Ciğerci, “Daha uzunlarına alışsın o zaman” diyerek eski eşine esprili bir gönderme yaptı.

Barışmaya sıcak bakmayan Selin Ciğerci, kesin konuşmadı ama “Hayatta hiçbir şey için asla demiyorum” dedi.

Ciğerci boynuz şakasının hatırlatılmasına da "Allah korusun öyle bir şey yok şaka onlar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci Yasemin Şefkatli
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