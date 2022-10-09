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Sevgilisi varken başka kadınlara attığı mesajlar ifşa olmuştu! Gökhan Çıra ateş püskürdü

09.10.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci'den boşandıktan sonra fenomen Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaya başlayan Gökhan Çıra gündemden düşmüyor. Başka kadınlara mesaj atıp evine davet eden Çıra mesajları ifşa olunca çileden çıktı. Gökhan Çıra ağzını bozarak "G.... konuşmayın yoksa isteseniz de ağzınızdan konuşamazsınız" dedi.

Sevgilisi varken başka kadınlara attığı mesajlar ifşa olmuştu! Gökhan Çıra ateş püskürdü

İki kere Selin Ciğerci ile evlenip boşanan Gökhan Çıra bir başka fenomen Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaya başladı. Yeni başlayan ilişki gündemdeyken Çıra'nın bir başka kadına attığı mesajlar ifşa oldu.

Mesajlarda genç kadını evine çağıran Çıra'nın "Senin sevgilin yok mu?" sorusuna "Var Buse dövseydin" cevabını verdiği görüldü. Çıra'nın "Sen de duruyorsun yani" mesajına sinirlenen genç kadın "Ben günübirlik bir kadın değilim. Sevgilin olmasına rağmen bu teklifi yapıyorsun çok itici" karşılığı verdi.

GÖKHAN ÇIRA AĞZINI BOZDU

İfşa olan Gökhan Çıra çileden çıktı. "Bakın boş boş mesaj atmayı geçin kim benim hakkımda yalan dolan konuşuyor, aptal aptal şeyler söylüyorsa bedelini çok ağır ödetirim" diyerek tehditler savuran Çıra ağzını da bozdu.

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Gökhan Çıra paylaşımında Susuyorsam sebebi vardır. Saygısızlık etmemekten ama eğer canımı yakarsanız hiç istemediğiniz kadar canınızı yakarım. Gelene gelirim, gidene giderim. Sonucunun nasıl olduğu ne olduğu hiç umurumda olmaz. Konuşuyorsanız da ağzınızdan yüzüme konuşun. G.... konuşmayın yoksa isteseniz de ağzınızdan konuşamazsınız" dedi.

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Selin Ciğerci'nin eski kocası konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

Selin Ciğerci'den boşanıp ünlü fenomenle aşkını ilan etmişti! Gökhan Çıra'nın başka kadına mesajları ifşa olduSelin Ciğerci'den boşanıp ünlü fenomenle aşkını ilan etmişti! Gökhan Çıra'nın başka kadına mesajları ifşa oldu

"BENİM AĞZIMI AÇTIRMAYIN"

"Ne dert oldum ya kaç gündür yok yazmışım yok, o olmaz bu olur... Burası benim şahsi yerim istediğime yazarım, çizerim, istediğimi söylerim. Siz kimsiniz benim özgürlüğümü kısıtlamaya çalışıyorsunuz? Kendi burnunuzdan kıl aldırmıyorsunuz. Sizin de yazdıklarınızı, konuştuklarınız biz de mi atalım. Ne b.. olmaya çalıştığınız da belli değil. Şu an ki olduğum hayata tek başıma geldim çalışarak. Benim ağzımı açtırmayın yüzüme gelip konuşun eğer o kadar delikanlıysanız, yüreğiniz varsa. Benim sabrımla oynamayın hepinizin ne b.. yaptığını ne yaşadığını biliyorum. Ben konuşursam sadece arkanızdan kalmam sonra ne selam vermeye g... yer ne de insanların yüzüne bakmaya. Ne yaptıysam iyi ki yapmışım, yapmaya da devam edeceğim."

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci buse sevgilisi
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