MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Otoyolda makas atıp yarış yapmıştı! Skandal görüntülerin ardından Gökhan Çıra'dan açıklama: Ben o sırada uçaktaydım

Otoyolda makas atıp yarış yapmıştı! Skandal görüntülerin ardından Gökhan Çıra'dan açıklama: Ben o sırada uçaktaydım

16.11.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı yolunda, 3 sürücü trafiği kapatarak araçlarıyla yarış yaptı. Yarışan araçlardan birinin Selin Cigerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın lüks otomobili olduğu ortaya çıktı. Gökhan Çıra, skandal görüntülerden sonra bir basın açıklaması yaptı. Çıra o anlarda uçakta olduğunu ve bazı kişilerin kendisini almaya gelen arkadaşlarını trafikte taciz ettiklerini söyledi.

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu. Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu.

d37a353975cf6aac20e338deea81717f

LÜKS ARABA GÖKHAN ÇIRA'YA AİT ÇIKTI

Öte yandan 34 LMB 01 plakalı lüks otomobilin Selin Cigerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesabında paylaştığı otomobil olduğu görüldü. Lüks otomobildeki yarış yapan sürücü kaydın son bölümünde kendisini görüntüleyen kişiye el hareketi de yapıyor. Görüntülerde sürücünün kim olduğu ise belli olmuyor. Polisin otoyol trafiğini tehlikeye atan sürücüleri arama çalışması başlattığı öğrenildi.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Gökhan Çıra, lüks arabasıyla da sık sık paylaşım yapıyor.
AW467924_01

GÖKHAN ÇIRA'DAN AÇIKLAMA

Skandal görüntülerin ardından Gökhan Çıra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Aracın kendisine ait olduğunu kabul eden Çıra, o saatlerde uçakta olduğunu ve aracı ise arkadaşlarının kullandığını söyledi. İşte Çıra'nın açıklaması:

"08.11.2021 tarihinde THY’nin TK 763 sefer sayılı uçağı ile Dubai’den Türkiye’ye döndüm. Şahsıma ait araçla İstanbul Havalimanı’na beni karşılamaya gelen arkadaşlarım yolda bazı kişilerin tacizlerine uğramış ve maalesef sosyal medya paylaşımlarım nedeniyle aracımı tanıyan bu kişilerin otoyolda sıkıştırması neticesi zor anlar yaşamışlardır.

Ben uçaktan indikten sonra olaylara vakıf olduysam da konuyu geriye dönük takip etmedik.

Bugün medyaya yansıyan hali yaşananları tamamen tersinden anlatmakla birlikte ben zaten hiçbir şekilde dahil değilim zira belirtilen saatlerde uçaktaydım.

Başlıksız-1

Bu tür manipülatif ve yanlı haberlere itibar edilmemesini siz değerli kamuoyundan rica ediyorum.

Saygılarımla."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan hikayesine döndüYılan hikayesine döndü
PARTNER Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı" Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı"
Destan ne zaman başlayacak? Destan ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konyaspor yöneticisi Fatih Korkmaz vefat etti

Konyaspor yöneticisi Fatih Korkmaz vefat etti

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

AK Parti Manyas İlçe Kadın Kolları Başkanı Sayraç son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Manyas İlçe Kadın Kolları Başkanı Sayraç son yolculuğuna uğurlandı

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Bikinili pozlarıyla kızlarını gölgede bıraktı

Bikinili pozlarıyla kızlarını gölgede bıraktı

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Sevilen dizi final yapıyor

Sevilen dizi final yapıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.