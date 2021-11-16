Otoyolda makas atıp yarış yapmıştı! Skandal görüntülerin ardından Gökhan Çıra'dan açıklama: Ben o sırada uçaktaydım

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu. Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu.

LÜKS ARABA GÖKHAN ÇIRA'YA AİT ÇIKTI

Öte yandan 34 LMB 01 plakalı lüks otomobilin Selin Cigerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesabında paylaştığı otomobil olduğu görüldü. Lüks otomobildeki yarış yapan sürücü kaydın son bölümünde kendisini görüntüleyen kişiye el hareketi de yapıyor. Görüntülerde sürücünün kim olduğu ise belli olmuyor. Polisin otoyol trafiğini tehlikeye atan sürücüleri arama çalışması başlattığı öğrenildi.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Gökhan Çıra, lüks arabasıyla da sık sık paylaşım yapıyor.



GÖKHAN ÇIRA'DAN AÇIKLAMA

Skandal görüntülerin ardından Gökhan Çıra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Aracın kendisine ait olduğunu kabul eden Çıra, o saatlerde uçakta olduğunu ve aracı ise arkadaşlarının kullandığını söyledi. İşte Çıra'nın açıklaması:

"08.11.2021 tarihinde THY’nin TK 763 sefer sayılı uçağı ile Dubai’den Türkiye’ye döndüm. Şahsıma ait araçla İstanbul Havalimanı’na beni karşılamaya gelen arkadaşlarım yolda bazı kişilerin tacizlerine uğramış ve maalesef sosyal medya paylaşımlarım nedeniyle aracımı tanıyan bu kişilerin otoyolda sıkıştırması neticesi zor anlar yaşamışlardır.

Ben uçaktan indikten sonra olaylara vakıf olduysam da konuyu geriye dönük takip etmedik.

Bugün medyaya yansıyan hali yaşananları tamamen tersinden anlatmakla birlikte ben zaten hiçbir şekilde dahil değilim zira belirtilen saatlerde uçaktaydım.

Bu tür manipülatif ve yanlı haberlere itibar edilmemesini siz değerli kamuoyundan rica ediyorum.

Saygılarımla."

