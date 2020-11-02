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Gökhan Gönül: Ben böyle bir maç hatırlamıyorum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.11.2020 22:40 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül, Antalyaspor maçını değerlendirdi.

Gökhan Gönül: Ben böyle bir maç hatırlamıyorum

Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül, sarı-lacivertli takımın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçı değerlendirdi.

İzmir'deki deprem hakkında konuşan Gökhan, "Maçtan önce İzmir'de yaşanan afette vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hemen hemen 2-3 gündür Türkiye bir umut bir kişi daha kurtulur mu diye bakıyor. Maçtan daha çok takım adına bunları söylemek istiyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısındaki performansını da değerlendiren Gökhan, "Birçok pozisyona girdik. Hocamız da daha önce söyledi, bireysel hatalar, kimi zaman ben, kimi zaman başka arkadaşımızın hatası sonrası belki 1 pozisyon veriyoruz ama gol oluyor. Bu golü kurtarmak için de neyimiz var neyimiz yok mücadele ediyoruz. Ben uzun süredir bu kadar ortayla pozisyona girdiğimiz maç hatırlamıyorum. Bu şekilde kilidi açabiliriz diye düşündük. Ancak, beklemediğimiz şekilde galibiyet golünü bulduk" şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Gökhan bende böyle hakem görmedim işini profesyonelce. halletti parasının hakkını verdi sizden aldığı paranın
YAKINDA SAHTE DOLARLAR ATILMAYA BAŞLANDIĞINDA HATIRLARSIN MERAK ETME
HAKEM YARDIMIYLA MAÇ KAZANDILAR...
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