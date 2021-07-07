SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de mutsuz!

Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de mutsuz!

07.07.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-Lacivertliler'den sözleşme teklifi bekleyen Gökhan Gönül'de mutsuzluk var. Tecrübeli futbolcu takımda kalmak için büyük fedakarlık yapmaya hazır ama Fenerbahçe'den bir ses çıkmadı. Ciddi teklifleri geri çeviren Gökhan'ın bu sebeple mutsuz olduğu ve yakın çevresine dert yandığı aktarıldı.

Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de mutsuz!

36 yaşındaki Gökhan Gönül'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Tecrübeli futbolcu Adana Demir ve çeşitli Süper Lig takımlarından aldığı teklifleri geri çeviriyor. Ama Fenerbahçe'den bir karşılık alamadı. Gökhan'a Fenerbahçe'den bir çağrı gelmemesi, tecrübeli futbolcuyu mutsuzluğa sürükledi.

SEMBOLİK RAKAMA HAZIR

Gökhan Gönül, çok cüzi bir maaşla Fenerbahçe'de bir yıl daha devam edip kariyerine nokta koymak istiyor. Ancak Sarı-Lacivertliler'den bir ses çıkmıyor. Bu konuda mutsuz olan Gökhan'ın dostlarına mutsuz olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili
PARTNERHamile Bergüzar plajda!Hamile Bergüzar plajda!
Sadık Çiftpınar göz dolduruyor Sadık Çiftpınar göz dolduruyor
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Gökhan Gönül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

F.Bahçe'den Dzeko'ya inanılmaz teklif

F.Bahçe'den Dzeko'ya inanılmaz teklif

Kazada ölen futbolcunun kardeşi intihar etti

Kazada ölen futbolcunun kardeşi intihar etti

Balotelli Adana'ya değil, İstanbul'a geliyor

Balotelli Adana'ya değil, İstanbul'a geliyor

Tunay Torun Süper Lig ekibi Karagümrük'te

Tunay Torun Süper Lig ekibi Karagümrük'te

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ghezzal'ın babası resmen açıkladı! G.Saray...

Ghezzal'ın babası resmen açıkladı! G.Saray...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Vitor Pereira'nın golcüsü Santos Borre

Vitor Pereira'nın golcüsü Santos Borre

Türkiye'de görüşürüz

Türkiye'de görüşürüz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.