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Gökhan Gönül penaltı pozisyonunu anlattı: Hakeme 'VAR’a bakılsın' dedim

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.02.2020 21:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın deneyimli futbolcusu Gökhan Gönül, Gaziantep karşılaşmasının son dakikalarında Kenan Özer’e yaptığı hareket sonrasında Hakem Alper Ulusoy’a pozisyonun penaltı olabileceğini belirterek, VAR’a bakılması gerektiğini söylediğini ifade etti.

Gökhan Gönül penaltı pozisyonunu anlattı: Hakeme 'VAR’a bakılsın' dedim

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup ederken, siyah-beyazlı ekibin deneyimli futbolcusu Gökhan Gönül, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin son bölümünde ceza sahası içinde Kenan Özer’le girdiği ikili mücadele sonrasında rakibi yerde kalan Gökhan Gönül, bu pozisyon sonrasında hakem Alper Ulusoy’a penaltı olabileceğini belirterek "VAR’a gidilmesinin iyi olacağını söyledim" dedi.

Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Gökhan, "2 haftadır her şey güzel gidiyor. Önümüzde çok önemli 2 maç var, Başakşehir ve Trabzonspor maçları. Bu maçları da kayıpsız şekilde devam edersek lig çok farklı geçebilir, inşallah da öyle olur" ifadelerini kullandı.

“HAKEME 'KONTROL EDİN' DEDİM, GALİBA VAR'DA POZİSYON KONTROL EDİLDİ"

Kenan Özer ile yaşadığı pozisyonla ilgili yaşananları anlatan Gökhan Gönül, öncelikle gördüğü sarı kartı neden gördüğünü anlamadığını ifade etti.

Pozisyonla ilgili konuşan tecrübeli oyuncu, "Ben sarı kart gördüğüm pozisyonu anlamadım. Dokunduğumu düşünmüyorum. İzlemedim de. Belki izleyenler, 'Evet sarı kart' diyebilir. Ama penaltı pozisyonuyla ilgili tabii ki hakeme gidip 'Pozisyon penaltı' demedim. Ama Kenan 'Abi 4. sarı kartımı görüyorum, kendimi yere atmadım' dedi. Ben de hakeme Hocam oyuncu kendisini yere atmamış olabilir, isterseniz bir kontrol edin' dedim. Çünkü kendimden çok emin değildim pozisyonda. Tam yere düşerken bir şeyler olabiliyor. Ben sonradan oyuna başlayacakken hakem başlamama izin vermedi, durdurdu. Herhalde VAR’da kontrol edildi ki, sonradan başlamamı istedi. 2 pozisyonla ilgili düşüncem bu şekilde" dedi.

"İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDER"

Son olarak öz güven kazanmalarının çok önemli olduğunu söyleyen Gökhan, "Bence futbolun en önemli parçalarından birisi futbolcunun sahadaki öz güveni. Bu da farklı oyuncuların oynaması, teknik, taktikten ziyade, maç kazandıkça olan bir şey. Sahada bazen öz güven kaybı yaşadığınızda atmak istediğiniz pasları atamıyorsunuz. Ama öz güven olduğu zaman herkes sınırlarını zorlamaya çalışıyor. Bu da başarıyı getiriyor. 2 haftadır her şey güzel gidiyor ve inşallah böyle devam eder” diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

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