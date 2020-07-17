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Gökhan Gönül: Sezon bitince konuşalım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.07.2020 13:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Gökhan Gönül'e, Beşiktaş'ın ilk başta çok düşük bir rakam önerdiği, daha sonra ise söz konusu teklifi senelik 800 bin Euro'ya çıkardığı bildirildi. 35 yaşındaki sağ bekin ise son kararını sezon sonunda vereceğini yönetime ilettiği öğrenildi

Gökhan Gönül: Sezon bitince konuşalım

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül'ün, geleceğinin ne olacağı büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda… 35 yaşına gelmesine rağmen performans anlamında gayet iyi durumda olan Gökhan için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenilmişti.

Tecrübeli oyuncu, 1-0 kazanılan Yeni Malatya maçı sonrası, "Şu an için bir şey yok. 2 hafta sonra ne olur bilmiyorum. Ben son ana kadar Beşiktaş için mücadele edeceğim" diyerek kafalarda soru işareti yaratmıştı. İddiaya göre şu anki sözleşmesinden 1 milyon 650 bin Euro alan Gökhan'a Siyah-Beyazlı yönetim, ilk görüşmede bonuslarla birlikte çok düşük bir ücret teklif etti.

EN İYİ SEÇİMİ YAPMAK İSTİYOR

Bu teklife çok şaşıran Gökhan'a daha sonra yönetimin 1+1 yıl için 800 bin Euro'luk bir kontrat sunduğu bildirildi. Bir tarafta Sarı- Lacivertliler'in de ilgisi sebebiyle kendisi için en iyi seçimi yapmak isteyen yıldız futbolcunun, Beşiktaş yönetimine, "Sezon bitsin, sonra daha rahat kafayla oturur, konuşuruz" mesajını gönderdiği öne sürüldü.

Kara Kartal'ın, yeni yabancı kuralı sebebiyle de Gökhan gibi değerli bir ismi tutmak için elinden geleni yapacağı gelen haberler arasında yer alıyor. (Akşam)

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