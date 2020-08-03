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Gökhan Gönül ve Caner Erkin transferine Fenerbahçeli taraftarlardan veto

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.08.2020 22:19 | Son Güncelleme

Transfer gündemini en çok meşgul eden iki isim olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin’e Fenerbahçe taraftarından tepki geldi. Bazı sarı lacivertli taraftarlar Kadıköy’de stat önünde toplanıp meşale yakarak Gökhan & Caner ikilisi aleyhine pankart açtı. Sözleşmeleri sona eren iki futbolcu hakkında "Tahammülümüz yok diz çökene 7’den 77’ye" pankartı açan taraftarlar, niyetlerini açıkça belli etti.

Gökhan Gönül ve Caner Erkin transferine Fenerbahçeli taraftarlardan veto

Fenerbahçe yönetimi Caner Erkin & Gökhan Gönül ikilisini kadroya tekrar katabilmek için büyük uğraşlar sarfederken, taraftarlardan bu transfere ilk somut tepki geldi. Sağ ve sol bek transferi için favori konumda bulunan Gökhan & Caner ikilisi hakkında Şükrü Saraçoğlu Sttadyumu önünde pankart açan az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı, “Tahammülümüz yok diz çökene 7’den 77’ye” yazısıyla göndermede bulundu.

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