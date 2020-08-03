Gökhan Gönül ve Caner Erkin transferine Fenerbahçeli taraftarlardan veto

Fenerbahçe yönetimi Caner Erkin & Gökhan Gönül ikilisini kadroya tekrar katabilmek için büyük uğraşlar sarfederken, taraftarlardan bu transfere ilk somut tepki geldi. Sağ ve sol bek transferi için favori konumda bulunan Gökhan & Caner ikilisi hakkında Şükrü Saraçoğlu Sttadyumu önünde pankart açan az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı, “Tahammülümüz yok diz çökene 7’den 77’ye” yazısıyla göndermede bulundu.



