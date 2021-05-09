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Gökhan İnler: Buraya şampiyonluk için geldim

09.05.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un orta saha oyuncusu Gökhan İnler, Menemenspor maçı sonrasında konuştu.

Gökhan İnler: Buraya şampiyonluk için geldim

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da takım kaptanı Gökhan İnler, Menemenspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Takımının şampiyonluğu için yardımcı olduğunu söyleyen İnler, "Ben buraya şampiyonluk için geldim ve kupayı kazandım. Bu şehrin şampiyonluğa ihtiyacı vardı, biliyordum. Liderliğimle yardım ettim. Samet hocaya teşekkür etmem lazım, sakinlik getirdi, bizim için önemliydi bu. Taraftarlara sözümü tuttum, şampiyonluğu getirdim, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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