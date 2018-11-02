Gökhan İnler Loris Karius ile fotoğrafını paylaştı

Beşiktaş forması giydiği dönemde şampiyonluk da yaşayan Gökhan İnler, Siyah-beyazlı kaleci ile yan yana çekilen fotoğrafın altına, "Cumartesi günü oynanacak maç öncesi kardeşimle birlikte" ifadelerini kullandı. Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
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