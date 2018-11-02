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Gökhan İnler Loris Karius ile fotoğrafını paylaştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.11.2018 13:35 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler, oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi Alman kaleci Loris Karius ile çekilen fotoğrafını paylaştı.

Gökhan İnler Loris Karius ile fotoğrafını paylaştı

Beşiktaş forması giydiği dönemde şampiyonluk da yaşayan Gökhan İnler, Siyah-beyazlı kaleci ile yan yana çekilen fotoğrafın altına, "Cumartesi günü oynanacak maç öncesi kardeşimle birlikte" ifadelerini kullandı. Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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gökhan inler Spor Toto Süper Lig başakşehir Beşiktaş

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