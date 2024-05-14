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Gökhan Özen estetikten sonra cinsel hayat itirafıyla gündemde! "Bunu yapan NBA starları..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.05.2024 07:38
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2000'li yıllara damga vuran Gökhan Özen uzun süre gözlerden uzak kaldıktan sonra Türkiye'ye dönmüştü. Sahneye çıkınca yüzünün değişimiyle gündeme gelen Özen şimdi de 'seks diyeti' itirafıyla adından söz ettirdi.

Gökhan Özen estetikten sonra cinsel hayat itirafıyla gündemde! "Bunu yapan NBA starları..."

"Aramazsan Arama", "Tabir-i Caizse" gibi şarkılarla 2000'li yıllara damga vuran Gökhan Özen, kariyerinin zirvesindeyken bir anda her şeyi geride bırakarak Los Angeles'a yerleşmişti.

Uzun yıllar gözlerden uzak kalan ünlü şarkıcı, 7 yılın ardından Türkiye'ye döndü. Sahnelere dönen Özen yüzündeki değişimle dillere düştü. Estetik yaptırmadığına kimseyi inandıramayan Özen Hakan Gence'nin sorularını yanıtladı.

"Çapkındım. Belli bir noktadan sonra hiç çapkın olmadığımı gördüm. Hatta bu yedi sene içerisinde iki kere seks diyeti yaptım" cevabını vererek sosyal medyanın diline düşen Gökhan Özen bu diyetlerden birinin aylarca birinin de bir yıldan fazla sürdüğünü itiraf etti.

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"RAHATLAMAYI YAŞAMAYIP..."

"O enerjiyi içinde tuttuğun zaman işime daha iyi konsantre olabildiğimi fark ettim. Ben de bu rahatlamayı yaşamayıp motivasyonumu tepede koruyarak hedeflerime daha iyi konsantre olmak istedim. Bunu yapan NBA starları olduğunu da öğrendim" diyen Gökhan Özen'e yorumlar da gecikmedi.

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Gökhan Özen'in sözlerini duyanlar "Ya bu sözlere ne gerek var", "Abi bunlar özel özel", "Şarkılarıyla konuşulmak yerine...", "Estetik, cinsellik eski Gökhan nerede" yorumlarında bulundu.

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