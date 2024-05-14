Hasan Can Kaya Cem Yılmaz'a 'veteran komedyen' demişti! Noktayı koydu: Büyüklerime...

Cem Yılmaz'ın gösterisinde Hasan Can Kaya'ya gönderme yapmasıyla başlayan atışma Hasan Can Kaya'nın yanıtıyla büyümüştü.

Hasan Can Kaya Cem Yılmaz'ın göndermesine "Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış yani meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış" ifadelerini kullanınca sosyal medyayı sallamıştı.

Bir süredir bu sözlerle gündemde olan Hasan Can Kaya muhabirlerin sorularını yanıtladı. Haliyle en merak edilen konu da Cem Yılmaz polemiğiydi.

"SURVIVOR GİBİ KAPIŞILAN BİR ALAN DEĞİL..."

Konuşanlar ile bir süredir oldukça popüler olan Hasan Can Kaya, "Ben komedyen büyüklerimle ilgili gayet saygılı, sevgi dolu konuşuyorum. Yani zaten böyle güzel bir meslek herkes kendi kitlesiyle mutlu. Böyle futbol gibi, spor branşı gibi veya Survivor gibi kapışılan bir alan değil yani kapışılmanın gereği olan bir alan değil. Tadında yani bence şakalaştık, bitti. Ben açıkçası öyle bakıyorum olaya" açıklamasıyla yine adından söz ettirdi.





