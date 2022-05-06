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Gökhan Özoğuz'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Ben bu otobüsten inerim'

06.05.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun turundaki gazeteciler tartışma konusu oldu. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da konuya dair tepkisiz kalmadı. Ünlü isim turdaki bazı isimler rahatsız olunca "Sinek küçüktür ama mide bulandırır" dedi.

Gökhan Özoğuz'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Ben bu otobüsten inerim'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda yer alan gazeteciler günlerdir sosyal medyanın gündeminde. İmamoğlu eleştiriler sonrası açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun “Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, daha farklı örnekleri de görecekler. Benimle konuşmaya cesareti olanlarla konuşacağım. Yarın da Abdülkadir Selvi'yi de davet etmek isterim" açıklamasında Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan tepki geldi.

Ekran Alıntısı

"SİNEK KÜÇÜKTÜR MİDE BULANDIRIR"

Gökhan Özoğuz fotoğrafı paylaşarak "İşte demek siyaset böyle bir şey! Biz senelerdir yalan ve dolanı söyleyen ile aynı tarafta olmamak için, eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk, fikrimizi beyan ettik. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben bu otobüsten inerim arkadaş!" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Nagehan Alçı Gökhan Özoğuz
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