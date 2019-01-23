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Gökhan Özoğuz'dan Yılmaz Özdil'e kitap eleştirisi! Sayfalar altın mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.01.2019 09:48 | Son Güncelleme

Yılmaz Özdil'in 2 bin 500 liraya satışa çıkacak olan kitabına bir eleştiri de Gökhan Özoğuz'dan geldi. Özoğuz, "2 bin 500 TL'ye kitap mı? Yok artık ne o sayfalar altın mı?" dedi.

Gökhan Özoğuz'dan Yılmaz Özdil'e kitap eleştirisi! Sayfalar altın mı?

Yılmaz Özdil'in 1881 adet basılarak 2 bin 500 liradan satışa sunulacak kitap için eleştiriler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından ağır eleştirilere maruz kalan Yılmaz Özdil'e ünlü isimler de tepki gösterdi.

"SAYFALARI ALTIN MI?"

Athena grubunun solisti ve geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye'de jürilik yapan Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından Yılmaz Özdil'i eleştirdi. Özoğuz, "2500 tl ye kitap mı? Yok artık ne o sayfalar altın mı?" diyerek tepkisini gösterdi.

İŞTE GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN PAYLAŞIMLARI

"2500 TL ye kitap mı? Yok artık ne o sayfalar altın mı? Yoo. Hmm ne peki ÖZEL SERİ hmmm bari Atatürk ile alakalı olmasaydı. Atatürk duysaydı önce kendi şiddetle karşı çıkardı. İdeolojisine ters bir durum. Ne tezat Ne abes!"

"Ben kendimce fikrimi hep söyleyeceğim. Taraf anlayışım körü körüne olmadığından doğru tınlayanı söyleyeceğim. Şimdi de başka troller coştu Çok mu önemli? Yoo yoklar ki önemli olsunlar sadece kim olduğunuzu hepimiz biliyoruz demek için bir göz kırpmak istedim."

"Bu arada kitap ilk çıktığında seve seve aldım tabi ki fakat bu 2500 TL ye özel seri Atatürk kitabı hareketini yanlış bulduğumu söyleyebilmeliyim öyle değil mi? Her şeye rağmen Kırmızı kedi yayınevi severek takip ettiğim bir kapı."

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YILMAZ ÖZDİL ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Yılmaz Özdil hakkında yapılan eleştirilere dün Sözcü gazetesindeki köşesinde cevap verdi.

İşte Özdil'in yazısından bir bölüm:

"Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil. Doğal gaz faturası değil.

Ödemek zorunda değilsin. Almaya mecbur değilsin. Mustafa Kemal'i okumak istiyorsan, aynı içerikteki Mustafa Kemal kitabı zaten her bütçeye uygun fiyatıyla var, özellikle internet üzerinden etiket mümkün."

"Padişahlara prestij kitap yapınca sorun yok, Atatürk için çaba harcayınca "istismar" öyle mi?"

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisiGürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi
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