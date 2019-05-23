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Gökhan Özoğuz 'Komünist Başkan' ile ters düştü! 'Dersim' çıkışı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.05.2019 09:45 | Son Güncelleme

Tunceli Belediye Meclisi, belediyede bulunan tabelalarda "Tunceli" ibaresinin "Dersim" olarak değiştirilmesi kararını aldı. Daha önce “Komünist Başkan” olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu'nu destekleyen Athena Gökhan bu kararı eleştirdi.

Gökhan Özoğuz 'Komünist Başkan' ile ters düştü! 'Dersim' çıkışı

Tunceli Belediye Meclisi, Türkiye Komünist Partisi’nden aday olarak seçilen ve “Komünist Başkan” olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında yapılan olağan ve olağanüstü toplantılarda kararlar aldı.

Tunceli Belediyesi, meclis toplantılarında alınan kararları paylaştı. Açıklamada, belediye hizmet binalarındaki tabelaların 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirilmesinin oy çokluğuyla kabul edildiği bilgisi yer aldı.

Bu gelişme sonrası açıklama yapan Gökhan Özoğuz, daha önce desteklediği “Komünist Başkan” olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu ile ters düştü.

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Özoğuz açıklamasında "Bir değişim varsa bile kanuni olarak Meclis'ten geçip onaylanması lazım. 1935'te yukarıda yazıdaki nedenlerden dolayı değişmiş. Bugün tekrar değişecekse meclis kararı ile kanuni yollardan değişir. Yoksa 1935 Tunceli kabul edilmiştir! Ferdi, duygusal karar almalar kaos yaratır" dedi.

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