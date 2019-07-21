Gökhan Özoğuz o fotoğrafı paylaşanlara yanıt verdi!

Son dönemlerde sık sık yaptığı siyasi analizler ve polemikler nedeniyle gündeme gelen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz kendisine atılan eski bir fotoğrafına ve eleştirilere yanıt verdi.

Özoğuz kendisinin fotoğrafını paylaşanlara aynı fotoğrafla şu yanıtı verdi:

"Bu resmi paylaşıp duruyor bazı arkadaşlar

Eee sıkıntı nedir anlayamadım? Flat line bar konseri Sene 1993 şu an sene 2019... Hala her şeyimizle aynıyız değişen bir şey yok.

Bu kafa özgürlük ifade eder! Bu kafa insanları görüntülerine göre sınıflandıran insanlara bir açıklamadır! Bu dönemler sokaklarda çok sert karşılanıyordu bu tavırlar.

Bir küpe takmak, saç uzatmak bile olaydı!

Sonra Ümit Davala saçı bir kesti bütün Türkiye mohikan... Biz şok!"

