Gökhan Özoğuz'un akaryakıt zammı isyanına Şahan Gökbakar'dan yanıt!

Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Dara rolünü canlandırıyor. Twitter hesabını aktif kullanan sanatçıların başında gelen Gökhan Özoğuz, son paylaşımıyla akaryakıt zamlarına tepki gösterdi.

"915 TL'YE MOTORİN ALDIM"

Aracının deposunu dolduran şarkıcı, ödediği fiyatı görünce Twitter hesabından "Ben demin 915 TL'ye 1 depo motorin aldım. Bu memlekette artık 1000 TL'ye bir depo yakıt doluyor ve hala birileri çıkıp konuşabiliyor. Rezalet, rezalet, rezalet" dedi.

"ELEKTRO GİTARI BIRAKIN, O DA ÇOK ÇEKİYOR"

Gökhan Özoğuz'un Twitter paylaşımına yorum yapan ünlü komedyen Şahan Gökbakar da "Araba da ne içmiş kardeşim, maşallah. Eee napalım artık, bizim çocukların akülü arabasına bineceğiz artık yapacak bir şey yok Gökhan. İki de simit aldık mı yanımıza tamamdır. Bir de şu elektro gitarı bırakın, o da çok çekiyor" ifadelerini kullandı.





