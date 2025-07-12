Gökhan Salman’dan bronz madalya

Predator ve Ds Billiards’ın desteklediği Türk sporcu Gökhan Salman, son 32 grup maçlarında Tayfun Taşdemir, Martin Horn ve Koreli oyuncu M.J. Cha’nın olduğu grupta 3 galibiyet ile turu atlayıp son 16’da Berkay Karakurt ile eşleşti. Salman bu maçı 50-43 kazandı.

3 bant bilardo müsabakalarının çeyrek finalinde Frederic Caudron’a karşı 50-44 üstünlük kuran Gökhan Salman, yarı finalde ise Cho Myoung Woo ile eşleşip mağlup oldu. Turnuvayı 3’üncü sırada tamamlayan Gökhan Salman bronz madalya kazanarak Türkiye’ye döndü.

Portekiz’deki Dünya Kupası etabında 3 bant bilardo sıralaması şöyle oluştu:

1'inci Cho Myoung Woo

2'nci ⁠Jeremy Bury

3'üncü ⁠Gökhan Salman

3'üncü Marco Zanetti