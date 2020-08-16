Gökhan Töre için Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken Gökhan Töre konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yeni Malatyaspor'da forma giyen Gökhan Töre, tekrar Beşiktaş'a dönebilir...
TRT Spor'a konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, ''Gökhan Töre Beşiktaş'a gitmek istiyor ancak şu ana kadar resmi teklif gelmedi. Gitmek isterse yardımcı oluruz ama bizim de beklentimiz olacak, bonservis beklentimiz olacak. Gidecekse, bonservis karşılığı gitmesi lazım.'' sözlerini kullandı.
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