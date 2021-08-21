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Gökhan Türkmen'den örnek davranış! Çevre temizliği etkinliğine katıldı

21.08.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, dayanışma kültürünü yaygınlaştırmayı ve toplumsal konulara dikkat çekmeyi hedefleyen Anadolu Efes Gönüllüleri ile birlikte Bozcaada Beylik Koyu’nda gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğinde yer aldı.

Gökhan Türkmen'den örnek davranış! Çevre temizliği etkinliğine katıldı

Anadolu Efes Gönüllüleri’nin Bozcaada Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirdiği ve sevilen şarkıcı Gökhan Türkmen’in de destek verdiği çevre temizliğinde kısa sürede çok sayıda atık toplandı.

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Gönüllü olarak çevre temizliğine katılan Gökhan Türkmen; “Festival için geldiğimiz Bozcaada’da bir çöp toplama etkinliği düzenleneceğini duydum, detayları öğrenince arkadaşlarla birlikte katılmak istedik çünkü gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, temiz bir doğa ve çevre olacaktır.

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Ülkemizin güzelliklerini korumak hepimizin görevi. Çöp toplamaktan çok mutluyum ama çok fazla topladığım için de üzgünüm.

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Bu tür etkinliklerde yer almak ve farkındalık yaratmaktan da mutlu oluyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Kirliliği Bozcaada Gökhan Türkmen
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