Gökhan Türkmen'den örnek davranış! Çevre temizliği etkinliğine katıldı

Anadolu Efes Gönüllüleri’nin Bozcaada Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirdiği ve sevilen şarkıcı Gökhan Türkmen’in de destek verdiği çevre temizliğinde kısa sürede çok sayıda atık toplandı.

Gönüllü olarak çevre temizliğine katılan Gökhan Türkmen; “Festival için geldiğimiz Bozcaada’da bir çöp toplama etkinliği düzenleneceğini duydum, detayları öğrenince arkadaşlarla birlikte katılmak istedik çünkü gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, temiz bir doğa ve çevre olacaktır.

Ülkemizin güzelliklerini korumak hepimizin görevi. Çöp toplamaktan çok mutluyum ama çok fazla topladığım için de üzgünüm.

Bu tür etkinliklerde yer almak ve farkındalık yaratmaktan da mutlu oluyorum” diye konuştu.





