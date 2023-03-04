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Gökhan Zan ikinci kez yıkıldı, inanılmaz olay! Depremden kaçtılar, trafik kazasında can verdiler

04.03.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'dan Antalya'nın Alanya ilçesine gelen ailenin bulunduğu otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 depremzede ve yaralanan 4 depremzedenin, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın akrabası olduğu ortaya çıktı. Çok üzgün olduğunu söyleyen Gökhan Zan, "Kader, onları orada yakaladı" dedi.

Kaza, dün D-400 yolu Mahmutlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Emin Zan yönetimindeki otomobil ile T.E.'nin kullandığı hafif ticari araç, kavşak girişinde çarpıştı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobildeki İnci Güler'in (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçtaki Başak Güler (21), Ali Can Güler (23), Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan ise ambulanslarla yaralı olarak hastanelere götürüldü. Sağlık durumu kritik olan Ali Can Güler ve Başak Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'KADER ONLARI ORADA YAKALADI'

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Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Alanya'ya gelen afetzedeler olduğu belirtildi. Kazada yaralanan depremzedeler Emin Zan, Çınar Zan, Fulya Zan ile Melis Bade Zan'ın, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın kuzeninin ailesi olduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren İnci Güler, Başak Güler ve Ali Can Güler'in ise Gökhan Zan'ın kuzeninin eşinin akrabaları olduğu öğrenildi.

Gökhan Zan, çok üzgün olduğunu söyleyerek, "Kuzenin ailesi, kazada yaralandı ancak kuzenimin eşinin akrabaları vefat etti. Çok üzgünüz. Kader, onları orada yakaladı" dedi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

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Kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü T.E.’nin işlemleri tamamlandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden İnci Güler, Başak Güler ile Ali Can Güler’in cenazeleri ise otopsi işlemleri yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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