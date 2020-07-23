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Göksel Gümüşdağ'a 30 gün hak mahrumiyeti

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 23.07.2020 20:00 | Son Güncelleme

PFDK, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a 30 gün men cezası verdi.

Göksel Gümüşdağ'a 30 gün hak mahrumiyeti

PFDK, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a "akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı" 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi.

Öte yandan Gümüşdağ'a, protokol tribünündeki oturma düzenine ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4 bin 500 TL daha para cezası verildi.

Gümüşdağ, cezası Tahkim'den dönmezse, sonrasında şampiyonluğun kutlanacağı ve kupa töreninin yapılacağı Kasımpaşa maçında tribünde yer alamayacak.

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