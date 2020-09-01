Göksel Gümüşdağ'dan Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Edin Visca ve İrfan Can Kahveci hakkında açıklamalarda bulundu.
beİN Sports'a konuşan Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile adı anılan Edin Visca için "Edin Visca için Türkiye'den gelen bir teklif yok." ifadelerini kullandı.
İrfan Can Kahveci ile ilgili de konuşan Göksel Gümüşdağ, "Sevilla'dan İrfan Can Kahveci ile ilgili teklif geldi. Onun dışında başka gelen bir teklif yok." diye konuştu.
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