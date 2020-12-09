SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Göksel Gümüşdağ: "Dünya futbolu için kötü bir gün!"

Göksel Gümüşdağ: "Dünya futbolu için kötü bir gün!"

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.12.2020 00:16 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Paris Saint Germain maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulunmasıyla ilgili, "Dünya futbolu için kötü bir gün. 4. hakem maçta kalırsa biz maça çıkmama kararı aldık. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

Göksel Gümüşdağ: "Dünya futbolu için kötü bir gün!"

UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa’da oynanan Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasında, 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu’nun, turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk’un yardımcısı Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunması sebebiyle her iki takım da soyunma odasına gitti. Yaşanan bu olayla ilgili TRT Spor’a açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Dünya futbolu için kötü bir gün. 4. hakem, orta hakemi ikaz ediyor; kırmızı kartla atmalıyız Negro’yu diyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Onun üzerine 4. hakem maçta kalırsa biz maça çıkmama kararı aldık. Eğer 4. hakem UEFA Delegesi tarafından saha dışına çıkarılırsa maça devam edeceğiz. Başka türlü devam etmeyeceğiz. Eğer 4. hakemde ısrarcı olurlarsa, böyle bir ırkçılığa UEFA’nın, dünyanın en büyük organizasyonunda göz yumarlarsa biz Başakşehir Futbol Kulübü olarak bunun sonuçlarına katlanırız. Buna duyarsız kalamayız. Orada herkesin önünde kullandığı bir ifade var" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyorİlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu
Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...
Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...
Kahreden haber! Milli sporcu hayatını kaybetti
Kahreden haber! Milli sporcu hayatını kaybetti
Paylaşımı olay oldu!
Paylaşımı olay oldu!
Galatasaray, Ahmed Musa ile anlaşma sağladı!
Galatasaray, Ahmed Musa ile anlaşma sağladı!
Yaptığı skandallar sonrası takımdan kovuldu!
Yaptığı skandallar sonrası takımdan kovuldu!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!
''Dekolte giymeyi seviyorum''
''Dekolte giymeyi seviyorum''
Havada bulut, şampiyonluğu unut
Havada bulut, şampiyonluğu unut
''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''
''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''
Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!
Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!
Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu
Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Göksel efendi ırkcının kralını transfer etitn sen seneler önce ozaman niye bu kadar duyarlı olmadın zokora sana ne hatırlatır ?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demba Ba ve Ponck sahaya çıkmak istemiyor
Demba Ba ve Ponck sahaya çıkmak istemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyorum."
Erdoğan: "Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyorum."
Spor dünyasından Webo’ya destek
Spor dünyasından Webo’ya destek
Paris Saint-Germain'den Medipol Başakşehir'e destek paylaşımı
Paris Saint-Germain'den Başakşehir'e destek paylaşımı
TFF: "Konunun takipçisiyiz, Başakşehir’in yanındayız"
TFF: "Konunun takipçisiyiz, Başakşehir’in yanındayız"
UEFA'dan açıklama! Irkçı hakem maçtan atıldı!
Irkçı hakem maçtan alındı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.