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Göksel Gümüşdağ: Hakemlerin iyi niyetli olmadığı kesin

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 23.09.2019 23:19 | Son Güncelleme

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş maçının ardından hakemler hakkında konuştu. İlk yarının son dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili konuşan Gümüşdağ, “Düdüğü çalamayan ve VAR’a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin” dedi.

Göksel Gümüşdağ: Hakemlerin iyi niyetli olmadığı kesin

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçı yöneten hakem Suat Arslanboğa ile müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alan Halis Özkahya'ya tepki gösterdi.

Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Konuşulacak çok şey var ancak ilk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin. Maçla ilgili konuşulacak çok pozisyon var. Bu öyle bir pozisyon ki bu söylediğimi tüm Türkiye düşünmezse Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz ve Türk futbolunu ayağa kaldırmakta zorlanırız." diye konuştu.

Soru almayan Gümüşdağ, konuşmasının ardından stattan ayrıldı.

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