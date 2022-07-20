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Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'ın cenazesine spor camiasından önemli isimler katıldı

20.07.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ hayatını kaybetti. Anne Gümüşdağ'ın cenaze namazı öğle namazına müteakiben Fatih Camisi'nde kılındı. Cenazede spor camiasından birçok isim yer aldı.

Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'ın cenazesine spor camiasından önemli isimler katıldı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın hayatını kaybeden annesi annesi Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye spor camiasından da birçok isim de katıldı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı - lacivertlilerden Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, anne Gümüşdağ'ın cenazesinde yer aldı.

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Fethiye Gümüşdağ, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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