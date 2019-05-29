Gökten adeta taş yağdı! Romanya’yı dolu vurdu

Romanya’da Ulusal Meteoroloji Dairesi Salaj bölgesi için fırtına uyarısı yapmıştı. Salaj, Maramureş ve Mureş bölgelerinde meydana gelen fırtınayla birlikte dolu da yağdığı belirtildi.
Fırtınanın uçurduğu binaların çatı ve cephe parçaları da doluyla birlikte araçların üzerine düşünce birçok araç ve binada maddi hasar oluştu. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı. (DHA)
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