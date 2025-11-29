Gökyüzünde ikinci kez belirdi! Fotoğrafçı görüntüledi, bilim insanları şaşkına döndü

İki yıl içinde ikinci kez küçük bir İtalyan kasabasının üzerinde gizemli kırmızı ışık halesi belirdi. İtalyan Alpleri eteklerindeki Possagno'nun üzerinde tuhaf ve UFO benzeri kırmızı bir hale görüldü.

100 KM YÜKSEKLİKTE

Fotoğrafçı Valter Binotto'nun görüntülediği ışık halesinin yaklaşık 200 kilometre çapında ve tahmini 100 kilometre yükseklikte olduğu belirtildi. “Bu halelerin, nadir bir olay olan ve 'elektromanyetik darbelerden kaynaklanan ışık emisyonu ve çok düşük frekanslı bozulmalar' anlamına gelen ELVE olması muhtemel” ifadelerini kullandı.

NASA tarafından 1990'larda keşfedilen bu atmosfer ve ışık olayının aynı küçük kasabanın üzerinde iki kez görülme ihtimalinin ise oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.