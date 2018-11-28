Gökyüzünde klarnetle Çanakkale Türküsü çaldılar

Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman çavuş olarak Şırnak, Hakkari ve Kuzey Irak’ta görev yaptıktan sonra memleketi Ordu’ya dönen ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Durmuş Şahin, yamaç paraşütü sporu yapmaya başladı. Aynı zamanda Altınordu ilçesinde Ordu Sportif Havacılık Kulübü (OSHAVK) Başkan Yardımcısı olan Durmuş Şahin, şehitleri yad etmek için ilginç bir deneyim gerçekleştirdi.

'ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ'NÜ SONUNA KADAR ÇALDI

Eski bir asker olarak şehitleri yad etmek isteyen Durmuş Şahin, sokak sanatçısı ve klarnet çalan lise öğrencisi arkadaşı Umut Bektaş ile dünyanın en iyi yamaç paraşütü yapılan alanları arasında gösterilen 500 metre yükseklikteki Boztepe'ye çıkarak paraşütle tandem uçuşu (pilot ve yolcuyla yapılan uçuş) gerçekleştirdi. Havada 15 dakika kalan ikiliden klarnet sanatçısı Umut Bektaş, Çanakkale Türküsü'nü sonuna kadar çaldı.

"DÜŞÜNCEMİ GÖKYÜZÜNE YANSITMAK İSTEDİM"

Yamaç paraşütü sporcusu ve OSHAVK Başkan Yardımcısı Durmuş Şahin, 6 yıldır yamaç paraşütü ile ilgilendiğini belirtti. Bir süredir şehitleri yad etmek için bir etkinlik yapmayı düşündüğünü belirten Durmuş Şahin, “Eski bir askeri personel olduğum için bu düşüncemi gökyüzüne yansıtmak istedim. Umut Bektaş adlı klarneti çok ustaca çalan ve aynı zamanda sokak sanatçısı olan arkadaşımla Çanakkale Türküsü'nü seslendirmeyi düşündük. Atladıktan sonra Çanakkale Türküsü'nü klarnette duyduğum zaman tüylerim diken diken oldu. Bunu hayata geçirdiğim için mutlu oldum. Şehitlerimizi tekrar yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun” dedi.