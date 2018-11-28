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Gökyüzünde klarnetle Çanakkale Türküsü çaldılar

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
İLGİNÇ HABERLER  | 28.11.2018 09:49 | Son Güncelleme

Ordu’da, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan bir yamaç paraşütü sporcusu ile bir lise öğrencisi, 500 metre yükseklikte şehitleri yad etmek için klarnetle ‘Çanakkale Türküsü’nü çaldılar.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman çavuş olarak Şırnak, Hakkari ve Kuzey Irak’ta görev yaptıktan sonra memleketi Ordu’ya dönen ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Durmuş Şahin, yamaç paraşütü sporu yapmaya başladı. Aynı zamanda Altınordu ilçesinde Ordu Sportif Havacılık Kulübü (OSHAVK) Başkan Yardımcısı olan Durmuş Şahin, şehitleri yad etmek için ilginç bir deneyim gerçekleştirdi.

'ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ'NÜ SONUNA KADAR ÇALDI

Eski bir asker olarak şehitleri yad etmek isteyen Durmuş Şahin, sokak sanatçısı ve klarnet çalan lise öğrencisi arkadaşı Umut Bektaş ile dünyanın en iyi yamaç paraşütü yapılan alanları arasında gösterilen 500 metre yükseklikteki Boztepe'ye çıkarak paraşütle tandem uçuşu (pilot ve yolcuyla yapılan uçuş) gerçekleştirdi. Havada 15 dakika kalan ikiliden klarnet sanatçısı Umut Bektaş, Çanakkale Türküsü'nü sonuna kadar çaldı.

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"DÜŞÜNCEMİ GÖKYÜZÜNE YANSITMAK İSTEDİM"

Yamaç paraşütü sporcusu ve OSHAVK Başkan Yardımcısı Durmuş Şahin, 6 yıldır yamaç paraşütü ile ilgilendiğini belirtti. Bir süredir şehitleri yad etmek için bir etkinlik yapmayı düşündüğünü belirten Durmuş Şahin, “Eski bir askeri personel olduğum için bu düşüncemi gökyüzüne yansıtmak istedim. Umut Bektaş adlı klarneti çok ustaca çalan ve aynı zamanda sokak sanatçısı olan arkadaşımla Çanakkale Türküsü'nü seslendirmeyi düşündük. Atladıktan sonra Çanakkale Türküsü'nü klarnette duyduğum zaman tüylerim diken diken oldu. Bunu hayata geçirdiğim için mutlu oldum. Şehitlerimizi tekrar yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun” dedi.

"VATAN SEVGİSİ ÇOK BAŞKA BİR ŞEY"

Daha önce TSK’da uzman çavuş olarak görev yaptığını belirten Şahin, “Uzman çavuş olarak 3 yıl Şırnak, Hakkari ve Kuzey Irak’ta görev yaptım. Kuzey Irak’ta 6 ay kaldım. Aslında bırakmak istemedim, vatan sevgisi çok başka bir şey. Artık bir yerden sonra olmadığını fark ettim. Çünkü hep Güneydoğu’da görev yaptım ve bu durum aile yaşantısına olumsuz yansıdı. Kafamda devlet memuru olmak vardı. O da oldu çok şükür. Ama vatan sevgisi her zaman içimde var” diye konuştu. (İHA)

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Çanakkale türküsü klarnet gökyüzü ordu yamaç paraşütü

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