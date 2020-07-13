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Gol Kralı nerede ve kaç yılında çekildi? Gol Kralı konusu nedir? Gol Kralı oyuncuları kimlerdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 15:02 | Son Güncelleme

Yeşilçam’ın en beğenilen komedi filmleri arasında yer alan “Gol Kralı” yeniden seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kemal Sunal’ın Sait Sarıoğlu isimli futbolcuyu canlandırdığı film 13 Temmuz’da Kanal D’de ekranlarından evlerin salonlarına konuk olacak. Ailecek izlenebilecek komedi filmi “Gol Kralı” güçlü oyuncu kadrosuyla özlenen isimleri bir kez daha seyircisinin önüne çıkartacak.

Gol Kralı nerede ve kaç yılında çekildi? Gol Kralı konusu nedir? Gol Kralı oyuncuları kimlerdir?

Aziz Nesin’in aynı adlı romanında uyarlanan “Gol Kralı” filmin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. 1980 yılında beyaz perdede gösterime giren “Gol Kralı” filminin oyuncu kadrosundaki başarılı isimlerle hasret gidermek için büyük fırsat sunuyor. Görüntü yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı “Gol Kralı” filminin senaryosu Osman F. Seden, Memduh Ün, Kartal Tibet ve Bülent Oran kaleminden çıktı. Uğur Film Stüdyosu’ndan çıkan “Gol Kralı” filminin kurgusunu Necdet Tok yaptı.
Kanal D’de ekranlara gelecek olan “Gol Kralı” filminin ardından vatandaşlar “Gol Kralı konusu ne, Gol Kralı nerede çekildi, Gol Kralı oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor” sorusuna cevap bulmak için araştırmalarını sıklaştırdı.

Gol Kralı Konusu

Herkes tarafından saflığı ve temiz kalpliliğiyle bilinen Sait Sarıoğlu hiç beklemediği anda genç kıza aşık olur. Zengin ve varlıklı bir ailenin oğlu olan Sait’in dedesi sadrazamdır. Sait Sarıoğlu Paris’te matematik eğitimi alan ve hayatındaki bütün problemleri matematik yoluyla çözüm bulan bir adamdır.
Aşık olduğu kız ise iç çamaşırı fabrikatörünün kızı Sevim’dir. Sevim ailesinin baskısıyla zengin ama çok zeki olmayan bir eş bulma arayışına girer. Sait Sarıoğlu ile tanışınca bütün özelliklerin onda olduğunu fark eder. Sevim’in ailesi zengin damat buldukları için çok mutlu olurlar. Sevim ve Sait yıldırım hızıyla nişanlanır.
Nişanlandıktan sonra Sevim ve Sait’in arasında kara kedi girer. Sevim’in futbol olan düşkünlüğü Sait’i zor durumda bırakır. Sevim’in aklını çelmek için Sait futbolcu olmaya karar verir. Ancak Sait’in gözleri ileri derece bozuktur. Bu nedenle Sevim onunla dalga geçer. Sait futbolcu olmayı aklına koymuştur ve bu uğurda başına gelen bir sürü arbedenin de üstesinden gelir.

Gol Kralı Oyuncu Kadrosu

Gol Kralı filminin yeniden televizyonlarda yayınlanmasından sonra filmin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak edilmeye başlandı. Gol Kralı oyuncuları arasında; Sait Sarıoğlu rolüyle Kemal Sunal, Sevim Ferferik rolüyle Suna Yıldızoğlu, Hemşire Hacer rolüyle Gülnur Akay, Meçhure rolüyle Suzan Avcı, Hasip Ferferik rolüyle Reha Yurdakul, Hündar Dubara rolüyle Hüseyin Kutman, İspanyol Ayşe rolüyle Gölge Başar, Mademoiselle Angel rolüyle Mürüvvet Sim, antrenör Tomson rolüyle Mete Sezer ve Duvar Ahmet rolüyle Yavuz Şimsek yer alıyor.

Gol Kralı Nerede ve Ne Zaman Çekildi?

1970’li yılların sonunda yayınlanan kitap 1980 yılında “Gol Kralı” filmiyle beyaz perdeye aktarıldı. İstanbul’un birçok semtinde çekimleri yürütülen film Türk sinemasının baş yapıtları arasında yerini aldı.

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