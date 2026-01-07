SPOR

Golazo Cup Türkiye nereden izlenir? Golazo nerede yayınlanıyor?

Yeni nesil futbol şampiyonası Golazo Cup Türkiye, ilk edisyonunun ardından 8-11 Ocak’ta ikinci kez düzenlenecek. Turnuvayı takip etmek isteyenler ise "Golazo Cup nereden izlenir?" ve "Hangi kanalda yayınlanıyor?" sorularının yanıtını arıyor. Peki, Golazo Cup Türkiye nereden izlenir? Golazo nerede yayınlanıyor? Detaylar haberimizde...

Golazo Cup Türkiye nereden izlenir? Golazo nerede yayınlanıyor?
Enes Çırtlık

Yeni nesil futbol şampiyonası Golazo Cup Türkiye, ilk edisyonunun ardından 8-11 Ocak'ta ikinci kez düzenlenmeye hazırlanıyor.

GOLAZO CUP TÜRKİYE NEREDEN İZLENİR? GOLAZO NEREDE YAYINLANIYOR?

Golazo Cup Türkiye, YouTube üzerinden yayınlanmaktadır. Turnuvayı Golazo Cup Türkiye resmi YouTube kanalı üzerinden canlı ve ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

Golazo Cup Türkiye maçlarını izlemek için yapılması gerekenler ise şöyle:

  • YouTube'u açın.
  • Arama çubuğuna "Golazo Cup Türkiye" yazın.
  • "Golazo Cup Türkiye" resmi YouTube kanalına girin ve turnuvayı izlemeye başlayın.

GOLAZO CUP TÜRKİYE NEDİR?

Golazo Cup, klasik halı saha veya profesyonel lig mantığının ötesinde, şov elementleri ve yüksek rekabetin birleştiği bir etkinliktir. Yetenekli oyuncuların yanı sıra zaman zaman ünlü isimler, influencerlar veya eski futbolcular da organizasyonda boy gösterebilmektedir.

GOLAZO CUP TÜRKİYE NE ZAMAN VE NEREDE?

Golazo, ilk edisyonunun ardından 8-11 Ocak’ta Golazo 2 ile ikinci kez futbol ve eğlence dünyasını bir araya getirecek. Volkswagen Arena'da düzenlenecek Golazo 2'de Giray Altınok’tan Atiba Hutchinson’a, Danilo Zanna’dan Emir Can İğrek’e birçok yıldız isim sahada mücadele edecek. Etkinlikte cakal ve LVBEL C5 konserleri de olacak.

