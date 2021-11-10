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Golbol Avrupa Şampiyonası

10.11.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kadın Milli Takımı: 10 - Almanya: 0 - Ay-yıldızlılar, yarı finale yükseldi

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Almanya'yı 10-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki müsabakada ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde Almanya ile karşılaştı.

Oyuna hızlı başlangıç yapan milli takım, ilk 6 dakikada skoru 10-0'a getirdi. Müsabaka teknik galibiyetle sona ererken, ay-yıldızlılar adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye Kadın Milli Takımı, yarı finalde yarın İsrail ile karşılaşacak.

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