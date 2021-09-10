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Golcü futbolcu Erling Haaland için Real Madrid iddiası!

10.09.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan efsane futbolcu Chrisitan Vieri, Norveçli golcü Erling Haaland'ın Real Madrid'e transfer olacağını duyduğunu söyledi.

Golcü futbolcu Erling Haaland için Real Madrid iddiası!

İtalyan efsane golcü Erling Haaland'ın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Twitch üzerinde Bobo TV isimli kanalda Antonio Cassano ile birlikte yayın yapan Vieri, sohbet arasında Erling Haaland'ın Real Madrid'e gideceğini bildiğini söyledi.

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Öncelikle söz alan Christian Vieri, "Bana Haaland'ın yüzde 100 Real Madrid'e transfer olacağı söylendi. Doğru mu bilmiyorum ama bana öyle söylendi" diye konuştu.

Bilindiği gibi Erling Haaland bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılmadığı için serbest kalma bedeli 80 milyon Euro olmuştu.

(SPORX)


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İspanya
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