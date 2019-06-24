Gölcük Yaylası tıklım tıklım

Yer yer yağan yağışlarla birlikte sıcaklığın belirgin bir şekilde arttığı Ödemiş’te vatandaşlar, pazar gününü Bozdağ’daki Gölcük’e çıkmakta buldu. Ödemiş dışından da onlarca ziyaretçi, pazar tatilini yaylada değerlendirdi.

Göl çevresine serinlemek için gelen kimi vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte balık avlayarak vakit geçirirken, kimi vatandaşlar da piknik yapıp ağaç gölgesinde serinledi. Göl kenarındaki çay bahçeleri ise tamamen doldu ve yer bulmakta zorluk çekildi. Yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürdü. Manisa ve ilçelerinin yanı sıra; Nazilli, Köşk, Bozdoğan, Çine, Germencik gibi uzak ilçelerden ziyaretçi çeken yaylada zabıta ekipleri de, trafiğin akışı için gün boyunca görev yaptı.

Sıcaklıkların artmasının kendileri adına sevindirici olduğunu belirten esnaflar, "Henüz yaz başladı sayılmaz. Cumartesi gecesi yağan yağışın ardından sabah her yerin göl olduğunu gördük. Sezon başından beri beklediğimiz yoğunluk yeni başladı. Pazar günü özellikle öğlen saatlerinde boş masa kalmadı" dedi.