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Gölcük Yaylası tıklım tıklım

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 24.06.2019 10:17 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde yaşayan vatandaşlar, sıcaklıkların artması ile birlikte Ege’nin Abant’ı olarak adlandırılan Gölcük Yaylası’na akın etti.

Gölcük Yaylası tıklım tıklım

Yer yer yağan yağışlarla birlikte sıcaklığın belirgin bir şekilde arttığı Ödemiş’te vatandaşlar, pazar gününü Bozdağ’daki Gölcük’e çıkmakta buldu. Ödemiş dışından da onlarca ziyaretçi, pazar tatilini yaylada değerlendirdi.

Göl çevresine serinlemek için gelen kimi vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte balık avlayarak vakit geçirirken, kimi vatandaşlar da piknik yapıp ağaç gölgesinde serinledi. Göl kenarındaki çay bahçeleri ise tamamen doldu ve yer bulmakta zorluk çekildi. Yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürdü. Manisa ve ilçelerinin yanı sıra; Nazilli, Köşk, Bozdoğan, Çine, Germencik gibi uzak ilçelerden ziyaretçi çeken yaylada zabıta ekipleri de, trafiğin akışı için gün boyunca görev yaptı.

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Sıcaklıkların artmasının kendileri adına sevindirici olduğunu belirten esnaflar, "Henüz yaz başladı sayılmaz. Cumartesi gecesi yağan yağışın ardından sabah her yerin göl olduğunu gördük. Sezon başından beri beklediğimiz yoğunluk yeni başladı. Pazar günü özellikle öğlen saatlerinde boş masa kalmadı" dedi.

Göl kenarında balık tutan Kerim Yunan da, balık tutmak için zaman zaman Gölcük’e geldiğini belirterek, “Gölcük’te yapılan balık tutma yarışlarına da zaman zaman katılırım. Biraz önce 2 kilo civarında bir balık tuttuk. Gölcük’te 1,5-2 kilo civarında sazan balıkları var; ama kaçak avlanmaya göz yumulması, balık varlığını azalttı" şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Gölcük Yaylası

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