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Gölet doldu taştı, yol içinde kaldı! Yayla göle döndü

Tokat'taki Kemer Yaylası'nda bulunan Gökçeyol Göleti, son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.

Gölet doldu taştı, yol içinde kaldı! Yayla göle döndü
Çiğdem Berfin Sevinç

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kemer Yaylası'ndaki Gökçeyol Göleti, bu yıl etkili olan yağışların ardından son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.

Gölet doldu taştı, yol içinde kaldı! Yayla göle döndü 1

Doğal güzelliği, çam ormanları ve serin havasıyla bölgenin önemli mesire alanlarından biri olan gölet, su seviyesindeki dikkat çekici yükselişle havadan görüntülendi. Drone ile kaydedilen görüntülerde, gölet çevresindeki yolun sular altında kaldığı, kıyıdaki bazı ağaçların ise gölün içerisinde kaldığı görüldü.

Gölet doldu taştı, yol içinde kaldı! Yayla göle döndü 2

AŞIRI YAĞIŞLAR DOLDURDU

Kemer Yaylası'nın dört mevsim ayrı güzellik sunduğunu belirten Serkan Aydın, göletteki yükselişin yağışlardan kaynaklandığını söyledi. Aydın, "Burası Tokat'a 35 kilometre uzaklıktayız. Kemer Yaylası'ndayız. Bu sene aşırı yağışlardan dolayı ağaçlarımız suyun içinde kaldı. Burada yol da vardı, o da suyun içinde kalmış. Güzel bir yayladır. Herkesi bekleriz" dedi.

Gölet doldu taştı, yol içinde kaldı! Yayla göle döndü 3

Yeşilin ve mavinin buluştuğu Gökçeyol Göleti, yükselen su seviyesiyle birlikte doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Gölet doldu taştı, yol içinde kaldı! Yayla göle döndü 4

Gölet doldu taştı, yol içinde kaldı! Yayla göle döndü 5

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Anahtar Kelimeler:
Tokat yayla gölet yol
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