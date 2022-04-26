Golf sahasının yanında yaşıyorlardı! Bakın nasıl milyonları oldu

Erik ve Athina Tenczar, üç küçük çocuğunu büyütmek için harika bir yer olacağını düşünerek 588.682 £ (750.000 $) karşılığında Massachusetts, Amerika'da hayallerindeki evi satın aldı. Ancak mülke taşındıklarından beri, yakındaki bir golf sahasından evlerine yaklaşık 700 top fırlatıldı ve bu durum hayatlarını "kabusa" çevirmeye başladı. Kırık camlar, ezik dış cephe kaplamaları ve ateşli silah sesi veren golf toplarından ciddi zarar gördüler.

SON ÇARE POLİSTİ

Bir süre sonra durum o kadar kötüleşti ki, aile evin bir kısmını olsun koruyabilmek için ara bir bölme yaptı. Bu da çare olmadı. Aile, kulübü aramayı denediklerini ancak çok az yanıt aldıklarını söyledi. Bu sebeple son çare polise başvurmaktı. Daha sonra da kulübe dava açmaya karar verdiler. Indian Pond Country Club isimli mekana karşı yasal işlem başlatan çift, golf sahasını başarılı bir şekilde dava etti.

''HER ZAMAN TETİKTEYİZ''

43 yaşındaki Erik Tenczar, "Her zaman tetikteyiz. Bu bizi duygusal olarak zorluyor." dedi. Bir defa bir golf topunun oyun odasının penceresini kırarak çocukların tüm oyuncaklarının cam parçalarıyla kaplandığını anlatan baba, yakın tarihli bir başka olayda da balkon korkuluğunun devrildiğini söyledi.

4.9 MİLYON DOLAR TAZMİNAT

Aralık ayında, Plymouth Yüksek Mahkemesi'ndeki bir jüri, altı günlük bir duruşmanın ardından kulübün aileye maddi ve manevi zararları için 2,7 milyon sterlin (3,5 milyon dolar) tutarında ağır bir tazminat ödemesine karar verdi. Faizin ardından, verilen miktar çarpıcı bir şekilde 3,8 milyon sterlin oldu. (4.9 milyon dolar).

Kulübün avukatlarının temyiz başvurusunda bulunmayı planladığı söyleniyor ve aylar sonra Tenczar mülkünde hiçbir golf topu bildirilmedi.



