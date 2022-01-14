Mahkemeden şaşırtan karar! İşini sıkıcı bulduğu için şirkete dava açan çalışan binlerce euro tazminat kazandı

Fransa'da Frederic Desnard isimli bir kişi, işinin sıkıcı olduğunu ve kendisini mental olarak iyi hissetmediği için çalıştığı şirkete dava açtı. Fransız yargı tarihinde ilk kez “işinden bunalma vakası” olarak kayıtlara geçen olay dünya basınında da kendisine geniş yer buldu. Başkent Paris'te Interparfums adlı parfüm şirketinde çalışan Frederic Desnard, kendisine çok sıkıcı ve basit işler vererek depresyona sürüklediğini savunduğu firmasına karşı açtığı davada “depresif ve yıkılmış” hissettiğini gerekçe gösterdi.

"HİÇ ENERJİM KALMADI"

Le Monde'a konuşan Desnard, "Büyük müşteriyi kaybettikten sonra hiç enerjim kalmadı. Suçlu ve utanmış hissetim. Şirkette görünmüyormuşum gibi hissetmeye başladım" dedi.

Mahkemede iş yerinde sıkılmanın tacizin bir türü olduğu kabul edildi ve bu kararın Fransız tarihinde bir ilk olduğu belirtildi. Desnard’ın açtığı davaya katılan şirket yöneticileri savunmasında çalıştığı 4 yıllık süre boyunca herhangi bir şikayette bulunmadığını söyledi. Desnard'ın avukatları, sıkıcı çalışma koşulları nedeniyle araç kullanırken epilepsi krizi geçirdiğini mahkemede beyan etti.



