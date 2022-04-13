Yanlış giden ameliyatın ardından ‘aşk hayatının etkileneceği’ gerekçesiyle 75.000 pound tazminat aldı!

Yarı zamanlı bir kreş görevlisi olarak çalışan genç bir kadın, ayağındaki bir baş parmak çıkıntısı için gördüğü yanlış giden tedavinin ardından sonra doku nakli yaptırmak zorunda kaldı. Ameliyat iyi geçmişti ancak sağlık görevlileri daha sonra pansuman çok uzun süre yaranın üzerinde bıraktılar ve cilt dokusunun ölmesine neden oldular.

Ayağında, kolunda ve uyluğunda ciddi yara izleri kalan genç kadın Hull Üniversitesi Eğitim Hastanesi’nden yüklü miktarda tazminat aldı.

O sırada 22 yaşında olan mağdurun her zaman normal ayakkabı giymekte zorlanacağı bildirildi. Ayrıca ‘asla’ topuklu ayakkabı giyemeyecekti. Avukatları bu bilgiyi gelecekteki romantik ilişkilerinin etkilenebileceğini söyleyerek mahkemeye sundular.

DURUMUN CİDDİYETİNİ ANLAMIŞTI

Gazeteye, başlangıçta bu hastanede ameliyat olmaya kendisinin karar verdiğini, çünkü bunun "daha iyi" olacağına inandığını söyledi. Ancak gördüğü tedavi ayağını kaybedeceğinden korkmasına neden oldu. Pansuman çıkarıldığında doktorun verdiği tepkiden ciddi bir sorun olduğunu anladığını söyleyen genç kadının yaraları o kadar ağırdı ki, ders vermek için tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı.

TAZMİNATTAN MEMNUNLAR AMA...

İlk etapta yaralanmaya hiç maruz kalmamış olmak için tazminatta talep edilen miktarı "kesinlikle değiştireceğini" söyledi. Avukatı Michelle Tebbutt, genç kadının yaralarının "çok şiddetli" olduğunu, hala cilt enfeksiyonu çektiğini, ayak parmağının sınırlı esnekliğine sahip olduğunu ve asla yüksek topuklu ayakkabılar giyemeyeceğini söyledi. Tazminatı memnuniyetle karşıladıklarını, ancak genç kadının hayatının geri kalanında yara izi ve duygusal etkilerle yaşamak zorunda kalacağını da ekledi.



