Gölün dibindeki dev balığı çıplak elleriyle yakaladı!

Balıkçılık ve av meraklısı 23 yaşındaki kadın, çıplak elleriyle kocaman bir yayın balığı yakalayarak hobisini bir sonraki seviyeye taşıdı. Bulanık sudan çıktığında, koluna dev bir balık asılıyordu. Hannah Barron'un tartışmalı hobisini sergilediği sosyal medya hesabında 550 bin takipçisi bulunuyor ve 23 yaşındaki kadın, sosyal medya hesabında ilginç avlanma teknikleriyle beraber avladığı hayvanları da paylaşıyor.

ERKEK ARKADAŞI BİLE EMİN DEĞİLDİ

Bir bikini ve dağcı ayakkabılarıyla çamurlu suya dalan kadın, bulanık suyun derinliklerinden çıplak elleriyle dev bir balıkla geri çıktı. Erkek arkadaşı bile bunu gerçekleştirebileceğinden pek emin değildi.

NEYSE Kİ BALIĞIN DİŞLERİ YOKTU

Birkaç dakika sonra sudan geri çıkan genç kadın, balığı da beraberinde getirdi. Yayın balığı, çenesini kolunun etrafına kilitledi ve tüm ön kolunu sardı. Neyse ki, Hannah için olumlu olan şey, yayın balığının dişleri yoktur, ancak ağızları genişleyebilir, böylece avlarını yakalayıp yutabilirler. Bütün bu zaman boyunca gülen kadının bu işten ne kadar zevk aldığı ve dev balıktan korkmadığı açıkça görülüyordu.