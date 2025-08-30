SPOR

Golünü attı, Galatasaray tarihine geçti! Davinson Sanchez, Metin Oktay gibi rekorlar kitabına adını yazdırdı...

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında takımını 1-0 öne geçiren Davinson Sanchez tarihe geçmeyi başardı. Galatasaray'ın tarihinde 4000. golünü kaydeden Davinson Sanchez büyük bir sevinç yaşadı.

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 4000. golü Davinson Sanchez'den geldi. Golün ardından büyük sevinç yaşayan Davinson Sanchez sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

FENERBAHÇE'NİN ARDINDAN GALATASARAY

Süper Lig tarihindeki 4000'inci golünü Çaykur Rizespor filelerine gönderen Galatasaray, lig tarihinde Fenerbahçe’nin ardından bu sayıya ulaşan ikinci takım oldu.

METİN OKTAY GİBİ TARİHE GEÇTİ

Lig tarihinde oynadığı maç başına attığı gol sayısı açısından en başarılı gol kralı Metin Oktay olmuştu. Davinson Sanchez de Galatasaray'ın rekorlar kitabına adını Metin Oktay gibi yazdırdı.

Galatasaraylı futbolcu Metin Oktay, 1962-1963 sezonunda forma giydiği 26 maçta 38 gol atarken, maç başına 1,46 gol ortalamasına ulaşarak en başarılı isim olarak tarihe geçmişti.

