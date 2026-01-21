Galatasaray'ı yıkan gol oğlundan geldi! "Kaderin cilvesi bu olsa gerek!"

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk etti. Ancak temsilcimiz için gece şok bir golle başladı.

OĞUL SİMEONE SAHNEDE

Mücadelenin henüz 4. dakikasında gelişen Atletico Madrid atağında, arka direğe yapılan ortayı tamamlayan isim Giuliano Simeone oldu. 22 yaşındaki genç yıldız, babası Diego Simeone'nin kenardan yönettiği maçta Galatasaray ağlarını sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi.

2026'DAKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Daha önce Frankfurt ağlarını da havalandıran Giuliano Simeone, 2026 yılındaki ilk golünü İstanbul'da Galatasaray'a karşı kaydetmiş oldu. Babasının yönettiği takımda attığı bu kritik gol, sosyal medyada da "Simeone hanedanlığı sahnede" yorumlarını beraberinde getirdi.