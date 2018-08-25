SPOR

Gomis için olay kavga iddiası!

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.08.2018 12:14 | Son Güncelleme

Gaaltasaray'dan Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmak için her şeyi yaptığı iddia edildi. Gomis'in 20 gün önce Muslera’yla kavga ettiği ardından yeniden zam istedi talebi karşılanmayınca da masayı yumrukladı.

Gomis için olay kavga iddiası!

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis’in gönderilmesinin altında çok farklı sebepler yatıyordu. TRTSpor'un iddiasına göre; Fransız forvet, 20 gün önceki takım yemeğinde Muslera’yla kavga etti. Kavgayı da takımdan ayrılmak için çıkardı.

Bu şok olaydan 10 gün sonra da Abdurrahim Albayrak’tan maaşına yine zam yapılmasını istedi. Üstelik talebi olumlu karşılanmayınca da masaya yumruğunu vurdu.

2 SENEDE 20 MİLYON EURO KAZANACAK
Bu arada Bafetimbi Gomis’in Al Hilal’den kazanacağı para ise gerçekten dudak uçuklatacak cinsten... Senelik 9 milyon euro garanti maaş alacak tecrübeli forvetin parası, bonuslarla birlikte 10 milyon euroya çıkıyor. 2 yılda 20 milyon euroyu cebine koyacak. Artık 33 yaşına gelen Fransız forvet için bu transfer tam bir emeklilik ikramiyesi oldu.

G.Saray’daki yıllık kazancı 3 milyon 350 bin euroydu. Bu rakam, bonuslarla birlikte 4 milyon euro civarına çıkıyordu. Yani Al Hilal’e Türkiye’deki maaşının 2 katından fazlasına gitti ve bu transfer böylece bitti.

PARTNERTok tutan yağ yakımını arttıran besinler nelerdir?Tok tutan yağ yakımını arttıran besinler nelerdir?
Galatasaray'da Tarık Çamdal kriziGalatasaray'da Tarık Çamdal krizi
Maicon için son bir umutMaicon için son bir umut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bafetimbi Gomis Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

F.Bahçe'den yılın transferi!

F.Bahçe'den yılın transferi!

Mustafa Pektemek'in yeni adresi!

Mustafa Pektemek'in yeni adresi!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
G.Saray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geliyor

G.Saray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geliyor

Gomis için olay kavga iddiası!

Gomis için olay kavga iddiası!

Galatasaray'da Tarık Çamdal krizi

Galatasaray'da Tarık Çamdal krizi

Maicon için son bir umut

Maicon için son bir umut

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Bafetimbi Gomis antrenmanda hocaları ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Bafetimbi Gomis antrenmanda hocaları ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.