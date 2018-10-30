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Gomis paylaştığı fotoğrafta Galatasaray'la dalga geçmediğini açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.10.2018 10:01 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın Yeni Malatya’ya yenildiği maç sonrası, Al Hilal takımının idmanında gülerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Gomis’in, mağlubiyetle dalga geçtiği yorumları yapılsa da Gomis konuyla ilgili sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı.

Gomis paylaştığı fotoğrafta Galatasaray'la dalga geçmediğini açıkladı

Yeni takımı Al Hilal'ın idmanında gülerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Gomis’in, mağlubiyetle dalga geçtiği yorumları yapılsa da Gomis konuyla ilgili sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı.

Golcü futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda, “Beni her zaman destekleyen Galatasaray ve taraftarıyla dalga geçilmesine asla izin vermem. Takım arkadaşlarımla bir antrenman sonrası güldüğüm bir andı. Tüm kalbim sizinle” ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Bafetimbi Gomis

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
napacak ağlayacakmı bu iğrenç vergi hırsızı hırsız gaspçı takım için hafta sonu geçirecez bunlara keh keh keh
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